Dražji kot je avto, veličastneje mora eksplodirati

Po ozki mestni ulici drvijo črni terenci. Motorji hrumijo kot pri tankih, izza zatemnjenih šip se tu in tam zlovešče zabliska. Pred stavbo zaškripajo zavore. Vrata avtomobilov se sunkoma odprejo. Najprej izstopi orožje, za njim možje v črnem usnju. Trenutek tišine. Zatišje pred nevihto. Potem začne pokati. Eksplozija za eksplozijo, strel za strelom. Ni čisto jasno, kdo pije in kdo plača. Pod črto – Ryan Reynolds in Samuel L. Jackson zmagata. Slabi fantje padejo. Med njimi (žal) tudi naš Slatinčan. Po tem filmskem kadru je Jure Križman »samo« še neustrašen kaskader na motorju.



Tako je videti samo nekaj prizorov iz nadaljevanja hoolywoodske uspešnice The hitman’s wife bodyguard. Prvi del akcijske komedije iz leta 2017 se je slovenskim gledalcem predstavil pod naslovom Krij mi hrbet. To je bil zadnji film, ki ga je Jure Križman gledal z očmi povprečnega kinoobiskovalca. »Zdaj posebne učinke gledam povsem drugače. Štejem statiste, opazujem eksplozije in spremljam akrobacije igralskih dvojnikov.« Bil je namreč del zakulisja snemanja največje filmske produkcije na svetu. Na prizoriščih v Trstu, Rovinju, na Reki in v Zagrebu je bilo v ozadju vsakega kadra nekaj sto ljudi. Vse je bilo načrtovano do najmanjše podrobnosti. Ob tem zvezde ostajajo zvezde. A Salma Hayek je s statisti kljub vsemu rade volje pokadila cigareto in kakšno rekla. Leta 2020 bo premiero filma tudi Jure spremljal kot zvezdnik. Za kaskaderja je referenca iz takšnega projekta nič manj kot vstopnica za prvo ligo svetovne filmske produkcije.

