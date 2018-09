Drevesna hiša praznuje tretji rojstni dan

V celjskem mestnem gozdu bo popoldne niz dogodkov in programskih vsebin, katerih namen je simbolično obeležiti tretji rojstni dan Drevesne hiše, v zadnjem času ene najbolj mikavnih znamenitosti Celja.

Program so zasnovali v Zavodu Celeia Celje, ki je tudi upravljavec Drevesne hiše, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom za varno igro, Inštitutom E-Art in Domačo štacuno. Dogajanje se bo začelo ob 16. uri pri Meškovem studencu, kjer bo začetek vodenega gozdnega sprehoda z naslovom Posebna drevesa mestnega gozda. Pohod bosta vodila Robert Hostnik in Boštjan Hren iz Zavoda za gozdove Slovenije. Otroci, ki bodo obiskali Drevesno hišo, bodo lahko sodelovali pri Bralni urici z delavnico v izvedbi Zavoda za varno igro. Prisluhnili bodo lahko pravljici Svetlane Makarovič »Šuško in gozdni dan«. V drugem delu programa bodo obiskovalci deležni zanimivega Glasbeno – kulinaričnega popotovanja, na katerem se bosta prepletali kulinarična zgodba Domače štacune in zvoki glasbe izvajalcev pod okriljem Inštituta E-Art.

Drevesna hiša v celjskem mestnem gozdu je bila zgrajena jeseni 2015. Iz skromne drevesne opazovalnice, kar je bilo njeno izvorno poslanstvo, je prerasla v odprt, univerzalni prostor srečevanja. V minulih treh letih je Drevesna hiša postala znamenitost, ki privablja domačine, obiskovalce iz vse Slovenije in tudi tuje turiste.

RG

Foto: GrupA