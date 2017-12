Drsališča na prostem za zimsko rekreacijo

Decembra se odprejo števila drsališča na prostem, ki nudijo mlajšim in starejšim občanom brezplačen in zimsko obarvan način športnega udejstvovanja.

V Šoštanju bo danes začelo obratovati drsališče na prostem, na katerem bo do 20. januarja mogoče drsati vsak dan med 9-to in 20-to uro. V sosednjem Velenju letos na prostem drsajo že peto sezono. Letos prvič so se v prazničnem času za drsališče na prostem odločili tudi v Žalcu. Na Šlandrovem trgu lahko drsate od ponedeljka do petka med 15-to in 20-to uro. Ob koncih tedna, praznikih in počitnicah tudi dopoldne med 10-to in 12-to uro.

Drsališče na prostem imajo tudi v Slovenskih Konjicah, ki je odprto od ponedeljka do petka med 15-to in 20-to uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času trajanja božično-novoletnih počitnic pa med 10-to in 12-to ter 14-to in 20-to uro.

Z decembrom so tudi v Podčetrtku postavili premično drsališče. Na igrišču ob tamkajšnji osnovni šoli so ga postavili že lani. Izkazalo se je za izjemno priljubljeno praznično zbirališče. Lani je občina drsališče najela, za letos in prihodnje sezone pa so ga kupili. Župan Peter Misja:

Nekaj decembrskih novosti pa uvajajo tudi v občini Šentjur. Z izjemo tradicionalnega Miklavževega sejma v začetku decembra temu doslej niso posvečali večje pozornosti. Letos pa bodo praznično vzdušje ob ognju pripravili na Mestnem trgu. Župan Marko Diaci:

Domači ponudniki bodo dobili možnost uporabe brezplačnih stojnic, na odru pa se bodo predstavili domači zbori in različna društva. Program se bo začel v drugi polovici decembra.