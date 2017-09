V Solčavi je danes že drugi dan Festivala ovčje volne Bicka. Na tem območju imajo namreč avtohtono pasmo jezersko-solčavske ovce.

Poleg tega je bilo pred leti obujeno polstenje volne, po domače filcanje. To je navdušilo številne domačinke, ki so postale tako imenovane filcarke. Današnje dogajanje bo v znamenju tržnice, z naslovom Okušamo volneno. O dogajanju Mateja Brlec Suhodolnik, direktorica Centra Rinka, ki je glavni organizator festivala:

Tržnica bo odprta od 10-ih do 18-ih. Med današnjimi dogodki bo tudi modna revija Pletemo prijateljstva, kjer bodo predstavljena ročno polstena in volnena oblačila ter obutev. Društvo rejcev ovac jezersko-solčavske pasme bo prikazalo njihovo striženje ter sortiranje, mikanje in predenje volne, Marjeta Ženko pa pripravlja o tej pasmi predavanje. Danes bo prikazana tudi priprava jagnjetine za uporabo v kulinariki. Prav tako bodo nastopili ljudski pevci in godci iz Zgornje Savinjske ter Šaleške doline.

