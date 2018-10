Drugi kongres slovenskih občin o razvojnih izzivih

V Rimskih Termah v Rimskih Toplicah se bo čez eno uro začel drugi kongres slovenskih občin. Namen tega dogodka je osvetliti aktualno vlogo in položaj občin v družbenoekonomski in politični ureditve naše države, ali je čas za kakšne večje sistemske spremembe v prihodnosti ali manjše popravke v sedanji ureditvi.

Te teme bodo udeleženci kongresa načeli že v prvem delu dogodka, ko bo gost predsednik vlade Marjan Šarec. Kakšne so poti in stranpoti lokalne samouprave, kako omogočiti boljše življenje vsem prebivalcem Slovenije? Kako do evropskih sredstev, kako omogočiti bolj skladen regionalni razvoj? Ali bo občinski glas slišan in razumljen kot doslej? To je le nekaj vprašanj, na katera bodo župani, direktorji občinskih uprav in drugi predstavniki vodstev občin želeli slišati odgovore od predsednika vlade. Predvsem tudi zaradi tega, ker je bil Marjan Šarec pred prevzemom premierskega položaj tudi sam župan Občine Kamnik in tako pozna izkušnjo na drugi strani, aktualno problematiko delovanja občin.

Kongres slovenskih občin prinaša številna strokovne posvete in okrogle mize v zvezi aktualnim vprašanji delovanja občin, tudi kar zadeva razvoj občin v digitalni dobi. Na eni od njih bo sodeloval tudi novi minister za javno upravo Rudi Medved.

Veliko pozornosti bo namenjeno tudi turističnemu razvoju v lokalnih skupnostih in sodelovanju s turističnim gospodarstvom, strokovnega posveta na to temo se bosta udeležila tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek in direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.

Častni pokrovitelj kongresa slovenskih občin je predsednik države Borut Pahor, ki se bo z udeleženci sešel jutri, zadnji dan kongresa.

ROBERT GORJANC

Foto: rimske-terme.si