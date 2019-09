Družabno srečanje treh domov

Stanovalci in zaposleni Pegazovega doma, Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in enote Slovenska Bistrica se vsako leto dobimo na tradicionalnem srečanju. To je bilo letos v Slovenski Bistrici. To je bil dan, ko smo se družili, veselili, se preizkusili v družabno-športnih igrah ter uživali ob dobri hrani in pijači.

Najprej smo si ogledali dom v Slovenski Bistrici v treh nadstropjih. Ogled smo končali v atriju z zelenico. Tam sta nas pozdravili direktorici obeh domov. Nato so se ekipe stanovalcev vseh treh domov pomerile v sedeči odbojki, ki smo jo prilagodili starejšim. Zmaga je pripadla Rogaški Slatini. Sledila je igra v sestavljanju koščkov slike doma, v katerem prebivajo stanovalci. Zmagali so tekmovalci iz vseh treh domov. Kuhinjsko osebje vseh domov je združilo moči in ves čas je dišalo po piknik dobrotah iz žara. Sledila sta kosilo in vleka vrvi za zaposlene. Čas je prehitro mineval in ob koncu smo se zahvalili sosedom za prijetno druženje ter se poslovili z željo, da se bomo kmalu spet srečali.

MATEJA FIDLER,

delovna terapevtka