Druženje je treba omejiti. Ljudje se še ne zavedajo resnosti položaja.

Čeprav število obolelih z novim koronavirusom v Sloveniji raste, po zadnjih uradnih podatkih jih je okuženih 286, testiranih je bilo 8730 ljudi, zabeležili pa smo tudi že prvi smrtni primer (14.3.). A kljub temu se zdi, da se mnogi resnosti položaja še vedno ne zavedajo.

Številna javna in prosto dostopna igrišča so, kljub prepovedi, še vedno polna. Prav zaradi tega se številen občine odločajo tudi za izdajanje denarnih kazni, v primeru nespoštovanja pravil.

Mestna občina Celje (MOC) je po zaprtju šol in vrtcev že zaprla tudi vsa otroška igrišča. A ker številna od teh igrišč niso ograjena in je dostop težko omejiti, se mnogi odredbe ne držijo. Vodstvo občine zato občane znova poziva k spoštovanju pravil in navodil.

Alja Tihle Hren, vodja službe za odnose z javnostmi:

Predstavnik Splošne bolnišnice Celje dr. Andrej Strahovnik je že pred dnevi poudaril, da nobena institucija ne more narediti toliko kot vsak posameznik sam z odgovornih obnašanjem in ravnanjem.

Z nespametnim ravnanjem občanom se spopadajo domala vsi župani. Tudi v Preboldu, kjer je vse bolj prisoten strah, da bi lahko virus množično izbruhnil. A številni še vedno ne razumejo kaj pomeni domača karantena in čemu so lokalne in državne oblasti že sprejele številne restriktivne ukrepe, pravi preboldski župan Vinko Debelak.

Očitno nas še vedno najbolj strezni denarna kazen. Tako so se v Žalcu odločili, da bodo kršitve prepovedi zbiranja na vseh zunanjih športnih igriščih v občini in uporabo otroški igral, denarno kaznovali. Občina lahko posameznika za kršitev kaznuje z globo od 41,73 evra do 417,29 evra.

Ker pa ljudje že sprejetih omejitev nismo vzeli dovolj resno in jih številni še naprej zavestno kršijo, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, napoveduje nove ukrepi za omejevanje zbiranja ljudi na javnih krajih. Kot je povedal po seji vlade, pripravljajo odlok o omejitvi zbiranja na javnih površinah do pet ljudi.

LKK, foto: arhiv NT