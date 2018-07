Družina Bučar, ki je ostala brez doma, potrebuje pomoč

Humanitarno društvo Enostavno pomagam in Krajevna skupnost Ostrožno na svojih transakcijskih računih zbirata finančno pomoč za družino Bučar z Lopate, ki je preteklo sredo ostala brez hiše (računa sta objavljena na koncu članka). Kot je znano, se je hiša Bučarjevih delno porušila zaradi gradbenih del, ki jih je izvajalo mariborsko gradbeno podjetje. Družina je tako ostala brez vsega in nujno potrebuje pomoč.

Več podrobnosti bomo objavili v četrtkovi izdaji Novega tednika.

Četudi je sprva kazalo, da bi lahko poškodbe hiše morda lahko sanirali, pa je bilo kmalu jasno, da hiša ni več varna za bivanje. Tako naj bi ocenil statik. Hišo bo treba podreti, nato pa sezidati novo. Družina je najela kredite za obnovo hiše, kredite bo morala zdaj odplačevati kljub temu, da bo morala poškodovano hišo porušiti v celoti, nato pa zgraditi drugo. Kot smo že poročali, se je ena izmed sten porušila med gradbenimi deli – šlo je za hidroizolacijo in drenažo stavbe.

“Zdaj se je izkazalo, da izvajalec del, ki je samostojni podjetnik, nima urejenega zavarovanja odgovornosti. Kljub temu, da lastnik podjetja odgovarja z vsem svojim premoženjem, le-to ni zadostno, saj poseduje samo rabljeno službeno vozilo-kombi, zato obstaja velika verjetnost, da bodo oškodovanci, četudi bi na sodišču uspeli, ostali brez povračila škode,” pravijo v Krajevni skupnosti Ostrožno. Tam so oblikovali krizni gradbeni odbor, ki skladno s svojimi pristojnostmi ter zmožnostmi vodi ustrezne aktivnosti in išče primerne rešitve za družino Bučar.

Primer preiskujejo tudi kriminalisti Policijske uprave Celje. Zaenkrat še ni jasno, ali bodo in zaradi kakšnega kaznivega dejanja ovadili gradbeno podjetje, ki je dela izvajalo.

Za vse tiste, ki ste pripravljeni pomagati, so na KS Ostrožno odprli poseben račun, kjer bodo zbirali sredstva in bodo namenjena za izgradnjo novega doma Bučarjevih. Sredstva lahko nakažete na račun št. SI56 0121 1645 0787 922, referenca: SI 00 18-07-2018, koda namena CHAR, namen: POMOČ DRUŽINI BUČAR. Prav tako za družino za daljše časovno obdobje, iščejo zabojnike, kamor bi lahko družina varno shranila stvari, ki so jih uspeli rešiti.

Finančna sredstva za družino Bučar zbira tudi Humanitarno društvo Enostavno pomagam. Njegov transakcijski račun je TRR: SI56 6100 0000 7496 313 (odprt pri Delavski hranilnici),SKLIC: SI00 1152018, NAMEN: Donacija za družino Bučar, KODA NAMENA: CHAR

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA