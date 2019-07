Družina, ki ji je pogorelo gospodarsko poslopje, potrebuje pomoč

Na policiji so danes potrdili, da je bil vzrok za včerajšnji požar v Brecljevem pri Šmarju pri Jelšah samovžig v notranjosti valjastih bal sena. Škode je za kar 150 tisoč evrov.

Iz bal sena se je ogenj razširil na celotno gospodarsko poslopje družine Guzej. Živino so uspeli rešiti iz hleva, ne pa tudi vseh delovnih strojev. Poškodovan ni bil nihče, je pa uničen celoten gospodarski objekt, poleg tega več električnih mizarskih strojev, živalska krma ter nekaj drugih strojev in naprav.

Požar, ki je izbruhnil v gospodarskem objektu, je gasilo večje število gasilcev iz Šmarja pri Jelšah, Mestinja, Zibike, Šentvida pri Grobelnem, Pristave pri Mestinju, Sladke gore, Kristan vrha in Svetega Štefana.

K odpravljanju posledic požara so takoj pristopili sosedje in krajani, na pomoč prizadeti družini pa je priskočila tudi Občina Šmarje pri Jelšah. Pri tamkajšnjem Rdečem križu so odprli tudi poseben račun za pomoč družini Guzej.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Celjska cesta 6

3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 10072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR

s pripisom »POŽAR GUZEJ«

SŠol