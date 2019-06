Država je res še mlada in neizkušena, a imejmo jo radi

V Narodnem domu v Celju je bila sinoči slovesnost ob prazniku Dneva državnosti. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije. V svojem govoru je med drugim povedal, da smo lahko na državo, ki bo čez nekaj dni praznovala 28 let, kljub njeni mladostniški razigranosti, neizkušenosti in velikokrat tudi naivnosti zelo ponosni.

V vsakdanji naglici sicer pozabljamo, da nam države ni nihče podaril, ampak smo ji jo morali priboriti, tudi s puško v roki. Kot zgodovinar, je slavnosti govornik natančno nanizal prelomne dogodke iz naše novejše zgodovine, ki so vodila do uresničitve tisočletnih sanj, samostojne, neodvisne in suverene države, mednarodnega priznanja in vključitve v Evropsko unijo.

Slavnosti govornik je izrazil željo, da bi vsi državljani, ne glede na narodnost, živeli v medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, zaupanju in strpnosti. Da bi ne glede na različna prepričanja bili vedno pripravljeni poslušati in razumeti drug drugega.

Protokolarni del slovesnosti ob državnem prazniku so s svojo prisotnostjo počastili tudi praporščaki veteranskih organizacij celjske regije. V kulturnem programu so nastopili Celjski godalni orkester z dirigentom Nenadom Firštom ter recitali dijaki Gimnazije Celje Center.

ROBERT GORJANC