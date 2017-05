V športnem centru Partizan v Braslovčah je bil drugo soboto v aprilu odigran zaključni turnir za državno prvenstvo v odbojki sede za invalide. Nastopilo je šest ekip iz različnih krajev Slovenije.

Po težkih tekmah v polfinalu sta se v velikem finalu za naslov prvaka Slovenije pomerili ekipi IŠD Samorastnik z Raven na Koroškem in domača ekipa IŠD Maxi iz Braslovč. V res razburljivi tekmi so tokrat zmagali Korošci in odnesli veliki pokal v Ravne. Vrstni red: 1. IŠD Samorastnik Ravne na Koroškem, 2. IŠD Maxi Braslovče, 3. MDI Goriške Nova Gorica …

Organizator prvenstva, ki si ga je ogledalo veliko ljudi, je bil IŠD Maxi pod vodstvom Simona Božiča.

T. TAVČAR