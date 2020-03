V Sloveniji smo uradno potrdili že 141 primerov okužbe z novim koronavirusom, testiranih je bilo 4346 oseb, je vlada sporočila na današnji novinarski konferenci. Največji porast okuženih so zabeležili v ljubljanski regiji. Epidemiologi opozarjajo, da moramo ravnati pošteno in družbeno odgovorno, da tako zaščitimo najšibkejše člene družbe. To vključuje tudi to, da ne kličete številke za klic v sili 112, če ne potrebujete nujne medicinske pomoči. Številka za informacije o koronavirusu je 080 1404.

»Epidemiološka situacija v Sloveniji je v drugi fazi, v največji možni meri omejujemo socialne stike, da bi širjenje okužb čim bolj zamejili,« je na novinarski konferenci povedala direktorica

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. »Zavedamo se, da vsi uvedeni ukrepi, marsikomu spremenijo vsakdanjik, a tako mora biti. Vse študije preteklih pandemskih izbruhov kažejo, da je predvsem omejevanje socialnih stikov tako pomembno, da najbolj prispeva k preprečevanju širjenja okužb.«

Simona Repar Bornšek, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, je ob tem ljudi pozvala, da panika ni potrebna. »Panika lahko poruši imunski sistem. Tistim, ki se resno zakomplicira stanje, ki je bolan, naj pokliče nujno pomoč in ne osebnega zdravnika.«

Kot je dejala državna sekretarke so trenutno vsi ukrepi namenjeni k zajezitvi okužbe, saj dinamika okužbe hitro narašča. Kot je ponovila, bodo od ponedeljka dalje odpovedani vsi pregledi in zdravljenja, ki niso nujna z izjemo onkoloških bolnikov in nosečnic. Spreminja se tudi načini testiranj, navodila bodo objavljena na spletni strani ministrstva za zdravje.

Repar Bornškova je ob tem dejala še, da z uvedenimi ukrepi: »Državo za dva tedna ustavljamo.«

Varstvo za otroke do vključno 5. razreda

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Martina Vuk je povedala, da je je minister za zdravje včeraj podpisal odredbo zaprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov. »Danes smo jo dopolnili z uredbo, da bo zagotovljeno nujno varstvo in sicer za otroke staršev, ki morajo opravljati nujno obveznost v sektorjih kritične infrastrukture ali nacionalne varnosti. Varstvo bo zagotovljeno za otroke do vključno 5. razreda.«

Nujno varstvo bo potekalo v skupinah, ki ne bodo večje od šest otrok. Prostori bodo morali biti dovolj veliki in redno prezračeni in na voljo pa bodo vsi higienski pripomočki (milo, voda, papirnate brisačke). »Pomembno je tudi, da ne prihaja do združevanj posameznih skupin,« je opozorila Vukova in dodala, naj otroci v primeru lepega vremena čim več časa preživijo zunaj.

LKK, foto: arhiv NT