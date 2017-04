Drzen investicijski projekt kot ga v Celju še ni bilo

Podjetje Merkscha je danes predstavilo projekt prenove nekdanje poslovne stavbe celjske družbe PSZ v središču Celja. Gre za območje med Kocenovo ulico nasproti hotela Evropa in Glavnim trgom.

Direktor in solastnik Peter Merkša je povedal, da imajo v podjetju s stavbo in z zemljiščem okrog nje velike načrte. Potem ko so leta 2014 že kupili hišo na Glavnem trgu 4, bodo obe stavbi povezali in na tem območju uredili poslovno-stanovanjski kompleks.

Idejno zasnovo ureditve so naredili v celjskem arhitekturnem Studiu List. Direktor Miha Prosen pravi, da gre za drzen projekt, kakršnega doslej v Celju še ni bilo. V treh stavbah, od katerih bodo eno zgradili na novo, ena pa bo nadomestna, bo 28 stanovanjskih enot, uredili bodo tudi podzemna parkirišča.

JANJA INTIHAR

Foto: SHERPA