Drzni turistični projekti za petzvezdnična doživetja

V slovenskem turizmu se je v zadnjih letih pojavilo kar precej neobičajnih, nenavadnih, celo zelo drznih zamisli, katerih namen je obogatiti ponudbo doživetij in pritegniti več obiskovalcev na območja, kjer so vznikle ideje. Drzne zamisli v posameznih okoljih sicer lahko prispevajo k turistični mikavnosti celotne države.

Na Celjskem so v zadnjem zadnjem obdobju v modi zamisli o gradnji razglednih stolpov, ki jih snujejo v Podčetrtku in v Rogaški Slatini, v knežjem mestu Celje bodo morda nekoč imeli več kot pol kilometra dolg viseči most, v Velenju apartmajske hišice na jezeru ipd.

Če gledamo na ravni države, tudi najdemo kar nekaj »odbitih« idej: v Izoli bi gradili umetni otok, v Kopru ob obali razgledno vzpenjačo…Tako v naši regiji kot izven ni ostalo le pri »norih idejah«, ampak sta dva drzna turistična projekta tudi dobro zaživela. V Žalcu je vsem dobra znana Fontana piv postala prava turistična uspešnica, podobno uspešno zgodbo so spisali tudi v Lendavi z razglednim stolpom Vinarium, sredi Lendavskih goric.

O pomenu drznih in inovativnih zamisli ter z njih že izvedenih in uveljavljenih produktov za slovenski turizem več v tiskani izdaji Novega tednika.

RG