Dunaj kot zgled za kakovost in kulturo bivanja

Mestna občina Celje se je odločila, da bo polovico evropskega denarja od predvidenih 12,5 milijona evrov iz programa Celovitih teritorialnih naložb (CTN) namenila za stanovanjsko področje in aktivno stanovanjsko politiko v Mestni občini Celje. Torej okrog 6,6 milijona evrov bo šlo za obnovo in energetsko sanacijo stanovanj, največji del pa za gradnjo stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 10 s predvidenimi 135, v glavnem neprofitnimi stanovanji. Vse te projekte, skupaj z najbolj širokopoteznim, novogradnjo, uresničuje javno podjetje Nepremičnine Celje, ki ga nekaj let, zdaj že v drugem mandatu vodi Primož Brvar. Pred njim, kot direktorjem občinske stanovanjske družbe in njegovimi sodelavci, so v prihodnjem obdobju številni izzivi.

Začetek gradnja stanovanjske soseske DN 10 je predviden za prihodnje leto. Lahko še kaj ustavi začetek gradnje v Dečkovem naselju, vidite morda še kakšno oviro?

Verjamem, da nič ne bo ustavilo investicije. Nekaj krča sicer še je, predvsem zaradi usklajevanj finančnega in okoljskega ministrstva ter službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ki vodi evropske razpise, vendar dvomim, da bi si država privoščila takšen lapsus (spodrsljaj). Bilo je kar nekaj težav in potrebnega precej truda, da smo s pomočjo celjske občine z ministrstvoma in vladno službo dosegli dogovor, da so tudi Nepremičnine Celje upravičenec do denarja. Upam, da bo marca objavljen poziv in takrat bomo prijavili projekt novogradnje za črpanje evropskih sredstev. Pri gradnji nove soseske gre za skupen projekt naše družbe s celjsko občino, ki je že pričela postopke za komunalno ureditev območja nove soseske, gradnjo stanovanj pa bodo izvedle Nepremičnine Celje. Preden vložimo projekte za pridobitev gradbenega dovoljenje za stanovanja, mora biti pridobljeno gradbeno dovoljenje za komunalno ureditev. Računam, da bomo januarja prihodnje leto tudi mi objavili razpis za pripravo projektov novogradnje in leta 2018 tudi pridobili gradbeno dovoljenje.

Kdaj bo torej padla prva lopata?

V prihodnjem letu, zakopala jo bo celjska občina ob gradnji komunalne infrastrukture. Parcela je komunalno neurejena, najprej bo treba opraviti še velika dela za ureditev električnih ter ostalih komunalnih vodov in priključkov, vse to terja svoj čas. V vsakem primeru računam, da bomo leta 2020 naselili najemnike v nova stanovanja.

Več v tiskani verziji Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA