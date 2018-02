Dva predrzneža iščejo, tretjega so že izsledili

Policisti iščejo neznanca, ki sta včeraj na Lopati v Celju poskušala drzno oropati lastnico stanovanjske hiše.

Moški, star okoli 50 let, in ženska, stara okoli 30 let, sta dopoldne prišla do hiše, v kateri živi starejša občanka. Moški jo je zamotil z vprašanji, ženska pa se je medtem izmuznila v hišo. Ko je lastnica opazila, da je ženska v hiši, jo je uspela zakleniti na verando in o tem obvestila policijo. Moški pa je medtem pobegnil. Skozi okno je pred prihodom policije uspela zbežati tudi neznanka. Ukradla nista ničesar.



Sicer pa policija poziva oškodovanko, ki jo je poskušal v središču Celja okrasti moški v torek, okoli 9. ure dopoldne. Storilec je v Lilekovi ulici v Celju starejši ženski iz rok iztrgal torbico in pobegnil. Dogajanje je opazil občan, ki je bil v bližini in stekel za storilcem. Ta je torbico, ko je videl, da občan teče za njim, odvrgel. Občan je torbico oškodovanki vrnil. Glede na to, da je policija storilca izsledila, zdaj naproša občanko, da se oglasi na Policijsko postajo Celje.