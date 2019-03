Dvajsetletni kapetan celjskega članskega moštva

Celjski nogometaši so se – žal znova pred maloštevilnimi gledalci – izkazali na prvenstveni tekmi s Triglavom, ki so jo dobili s 4:0. Maribor je na vrhu lestvice ohranil deset točk naskoka pred Olimpijo. Tretje Domžale imajo 34 točk, Aluminij in Celje po 33 ter si delita četrto in peto mesto. Rudar je predzadnji, s točko zaostanka za Triglavom in Gorico. Po premoru zaradi reprezentančnih tekem bodo Celjani gostovali v Mariboru, Velenjčani bodo pričakali Novogoričane.

Mlademu kapetanu celjskega članskega moštva Janezu Pišku (na fotografiji prvi z leve) smo čestitali za izdatno zmago. Čeprav je Rudi Požeg Vancaš največji prodajni up celjskega kluba in čeprav je bil zaradi treh doseženih golov v ospredju pozornosti 20-letni hrvaški napadalec iz Nedelišča Dario Vizinger, smo se posvetili vezistu Pišku. Celjske akcije se začnejo pri njem, največkrat se akcije gostov zaključijo zaradi njega, saj odvzame žogo ali prepreči prodor s prekrškom. V navezi z Lovrom Cvekom deluje odlično. Pred šestimi leti je oblekel dres slovenske reprezentance do 15 let, trikrat je zaigral za selekcijo U16, za izbrano vrsto do 17 let je v trinajstih nastopih dosegel en gol … S Piškom smo se pogovarjali pred potjo mlade reprezentance v Gruzijo. Celjski hokejisti so zaključili sezono, ki jo je ocenil trener Rok Rojšek. V zadnji številki Novega tednika smo napovedali zaključni turnir mednarodne regionalne lige za košarkarice, ki bo v soboto in nedeljo v dvorani Gimnazije Celje Center.

DŠ

Foto: SHERPA