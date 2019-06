Dve ekipi iz Celja v Avstralijo na RoboCup

Sedem dijakov programa tehnik mehatronike se bo z dvema mentorjema v soboto odpravilo proti Avstraliji. Dve ekipi iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje se bosta v Sydneyju pomerili na svetovnem prvenstvu v robotiki. Na tekmovanju, imenovanem RoboCup, bo v več ligah tekmovalo štiri tisoč mladih s celega sveta.

Za celjske dijake je že uvrstitev na tako tekmovanje velik dosežek, čeprav ne skrivajo želje, da bi bili še boljši kot lanska ekipa, ki je na svetovnem prvenstvu v Kanadi zasedla četrto mesto. S tem si je priborila vstopnico za letošnje tekmovanje, ob njej pa bo še ekipa iste šole, ki je dvakrat osvojila naslov državnih prvakov na tekmovanju Robobum za mobilne robote. Ekipi bosta v Avstraliji tekmovali vsaka v svoji ligi. Za tovrstne dosežke so zaslužni tako prizadevni mentorji kot dijaki, ki se navdušujejo za robotiko in jim ni težko za to nameniti številnih prostih ur.

Robota, ki so ju izdelali dijaki, bosta morala voziti po poligonu, premagovati ovire in vmes opravljati različne naloge. Trening doma je pri tem seveda pomemben, a kot pravi Matej Veber, eden od mentorjev, je odločilno tudi dobro sodelovanje članov ekipe na tekmovanju. Če nastopijo težave, morajo znati stopiti skupaj. Vse to jim daje dragocena znanja in izkušnje in so kader, ki ga z veseljem zaposlilvsak delodajalec. A ti žal iščejo predvsem tehnike mehatronike, medtem ko se večina odloči na nadaljevanje študija.

Šolski center Celje, kamor sodi Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, podpira sodelovanje dijakov na tovrstnih tekmovanjih in pomaga pri kritju stroškov. Kot sta na novinarski konferenci povedala direktor centra Igor Dosedla in ravnateljica šole Simona Črep, je šoli uspelo denar zbrati s pomočjo podjetij v regiji, projekta Razvojno središče talentov ter javnega štipendijskega sklada.

TC, foto: SHERPA

O tem, kako velike razlike so med ekipa z vsega sveta, je zgovoren podatek, da so Japonci, ki so lani zmagali, samo za svojega robota porabili 12 tisoč evrov, medtem ko je ekipa iz Celja zanj namenila dobra dva tisočaka in kljub temu osvojila odlično četrto mesto.

Ekipo Mechatronics Rescue Team v črnih majicah sestavljajo dijaki Tomaž Rejc Zagožen, Florijan Plohl, Žan Marinšek in Marcel Urankar. V ekipi Marjan Team v modrih majicah so Martin Močnik in Jaša Samec ter Jakob Kolenc (na sliki manjka). Mentorja ekip sta Miloš Bevc in Matej Veber.