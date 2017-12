Dve vprašanji, s katerima delodajalec ugotovi vašo čustveno inteligenco

Statistika trdi, da 46 odstotkov novih zaposlenih uniči svoj ugled v prvih 18 mesecih dela. V 89 odstotkih se to zgodi zaradi njihovega obnašanja in slabo razvite čustvene inteligence, kar ne spada v skupinsko delo. Ljudje z nizko razvito čustveno inteligenco ne razumejo in ne poznajo svojih čustev, kar pomeni, da jih ne znajo nadzirati, pri čemer jih tudi ne znajo prebrati pri sodelavcih.

To se bolj ali manj opaža pri zaposlenih, ki jih stres potolče in ga ne morejo obvladati, pri tistih, ki ne znajo preskočiti ovir in rešiti sporov, tistih, ki ne razumejo in ne zmorejo razvozlati potreb ter želj sodelavcev, in tistih, ki so negativni, opravljivi, nesramni, zadirčni, preveč čustveni, pretiravajo pri vsem … In to je šele začetek.

Direktor in kadroviki imajo, ko vas povabijo na zaposlitveni razgovor, zelo malo časa, da ugotovijo vse o vas, zato je še toliko težje oceniti čustveno inteligenco. Vendar z enim ali dvema vprašanjema v ljudi usmerjena oseba zna razvozlati, ali ste negativni, občutite jezo, dvomite vase, ste v stiski … ali pa ste prilagodljivi, optimistični, samozavestni, empatični, kolegialni …

Vprašanja na razgovorih se velikokrat ponavljajo, a obstajata dve, s katerima delodajalec odkrije, kako razmišljate.

1. Povejte mi, kaj se je zgodilo, ko ste v službi naredili ogromno napako.

Ljudje z nizko razvito čustveno inteligenco se redko krivijo za storjene napake, vendar se pravi nadrejeni zavedajo, da jih v življenju delamo ves čas. Pomembno je, da jih prepoznamo, popravimo, pomagamo drugim in naslednjič preprečimo, da bi se ponovile. Verjetno ne boste imeli težav z ugotavljanjem, kateri od naslednjih je pravi odgovor in kateri je popolnoma zgrešen.

– »Rekli so mi, da napačno izpolnjujem obrazec, čeprav sem vedno počel enako in me nikoli nihče ni kritiziral. Začel sem brskati po navodilih in ugotovil, da nikjer ni bilo zapisano, kako bi moral biti obrazec izpolnjen, oseba, ki me je uvajala, pa takrat ni več bila zaposlena v tem podjetju. Od takrat se zavarujem pred vsako delovno nalogo, da mi ne bi mogli nikoli očitati, da sem kje zgrešil.«

– »Enkrat sem imel težave pri proizvodni liniji in sem zaradi rešitve ukazal, naj se celoten sistem zapre, kar je povzročilo ogromno škodo tudi pri zaslužku podjetja. Dojel sem, da sem naredil res hudo napako, povrhu vsega pa sem ugotovil, da bi moj sodelavec lahko z lahkoto rešil nastali problem in do teh težav ne bi prihajalo. Iz napak se učimo.«

2. Povejte konkreten primer, ko ste prejeli kritiko od nadrejenega.

Čustveno zreli ljudje se zavedajo lastnih napak, so samozavestni in odprte glave, hkrati pa imajo sposobnost poslušanja in prejemanja tako pozitivnih kot negativnih povratnih informacij. Čustveno nezrele osebe se hitro počutijo užaljene in se v takšnem primeru postavijo v obrambno držo. Tudi v tem primeru ne bo težko ugotoviti, kateri od obeh odgovorov je bolj zrel.

– »Nadrejeni mi je podal negativno kritiko glede stvari, ki naj bi jo počel neprestano. Zoperstavil sem se mu, saj sem vedel, da se mi godi krivica, in od njega zahteval, da mi pove konkretne primere, s katerimi je prišel do takšnega zaključka. Ker se ni znal zjasniti, smo vsi težavo pozabili.«

– »Nadrejeni mi je po izobraževanju dal kritiko, da sem šel preveč v podrobnosti, ki poslušalce niso zanimale, hkrati pa je bila moja raven predstavitve slaba. Povratna informacija me je vsekakor presenetila in razočarala, vendar je bila zame poučna. Popravil sem kritične točke in naslednjič briljiral.«

Zelo pomembno je nameniti pozornost tudi načinu govorjenja, ne le vsebini. Ali se vam mudi pri odgovarjanju, ali si pred odgovorom vzamete čas in razmislite o težkem vprašanju, ali znate pravilno ubesediti svoja čustva? Vsi čutimo, a občutkom ne moremo vsi pripisati imen, kar poleg vsega kaže na nizko čustveno inteligenco.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com