Dve vprašanji, s pomočjo katerih izveste, kdo je pravi kandidat za vaše podjetje

Če razumete potrebe svojega podjetja, sta dovolj le dve vprašanji, s katerima lahko pridete do informacije, ali je kandidat za delo pravi ali je treba iskati globlje. Če ne poznate potreb, sploh ni pomembno, kakšna vprašanja postavljate, saj je v tem primeru vse odvisno od sreče.

Delodajalci se v poplavi različnih kandidatov z raznovrstnimi izkušnjami in kompetencami lahko izgubite, če ne postavljate pravih vprašanj, pri čemer še težje najdete tistega, ki predstavlja pravi kos sestavljanke za organizacijo. Vprašanja imate vnaprej pripravljena in že veste, katere informacije boste z njimi dobili. Toda rado se zgodi, da kljub temu ne dobite tistih podatkov, ki bi jih želeli pridobiti od kandidatov.

Rešitev je v vprašanjih, ki so usmerjena v rešitev težave, s katero se sooča podjetje. Pozabite na seznam spretnosti in kompetenc, ki jih mora imeti vsak kandidat, osredotočite se na konkretne delovne naloge in od njega zahtevajte, naj jih izpolni. Predlog, kako lahko začnete: »V podjetju se spopadamo z določeno zadevo. Kako bi rešili to težavo?« Na licu mesta in pred vašimi očmi bo sogovornik moral povedati, kako bi rešil težavo in na kakšen način bi deloval v situaciji, če bi bila resnična.

Drugo vprašanje, ki je izredno pomembno, je opis ključnih kariernih uspehov kandidata, vezanih na zgornjo težavo. V petnajstih minutah boste prejeli informacije o njegovih rezultatih, kompetencah, spretnostih, kulturi, procesu …

Zgoraj omenjena vprašanja od kandidata zahtevajo odraz kritičnega mišljenja in izkazovanje načina soočanja s težavami. Odlični sogovorniki že v prvih nekaj minutah uvidijo potrebe organizacije in znajo najti pravo rešitev zanje. Hitro dojamejo, kaj je tisto, kar podjetje zahteva, in kaj je tisto, kar se dojema kot dobro opravljeno delo. Kateri način bo uporabil? S čim si bo pomagal? Hitro prepozna težavo, rešitev in korake, kako do rešitve priti.

Po dobljenem odgovoru je pomembno, da se ne osredotočate več na standarden proces razgovora, ampak da pogovor usmerite v poslovni dialog, ki izgleda kot razprava med partnerjema, ki želita težavi priti do dna.

Tudi takšen način razgovora zahteva prakso, a ko boste enkrat strokovnjaki tudi na tem področju, boste zlahka pri vsakem kandidatu poiskali štiri lastnosti kritičnega mišljenja.

Štiri razsežnosti kritičnega mišljenja in reševanja težav



1. Globina

Določite, ali je razmišljanje zahtevno in napredno. Najboljši kandidati pokažejo dobro razumevanje vzrokov in učinkov na težavo ter znajo opredeliti rešitve. Splošne ideje in nepovezane misli so znak za površinski način razmišljanja.

2. Bistvo

Na katere vrste rešitev je kandidat osredotočen? Na tehnične, taktične ali strateške? Kandidati s čisto osredotočenostjo vidijo proces in konceptualne podrobnosti. Drugi svoje misli usmerijo v rezultate. Tretji poznajo tudi nenamerne posledice vsakega dejanja.

3. Del tima ali indivdualist

Če v rešitvi kandidata najdejo svoje mesto tudi ostali člani ekipe, to pomeni, da je timski delavec. V nasprotnem primeru je močnejši, če je sam.

4. Funkcionalna ali multifunkcionalna perspektiva

Najboljši kandidati razumejo posledice svoje ravnanja pri drugih zaposlenih in ostale vidike. Poslušajte, kaj vam imajo povedati, in pridobite globok vpogled v njihov način razmišljanja.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com