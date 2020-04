Dve zaščitni maski na gospodinjstvo

Tako kot v vseh drugih občinah se s pomanjkanjem zaščitne opreme soočajo tudi v Občini Radeče. Pošiljke pomoči, ki prihajajo na občino, so prednostno namenjene zdravstvenem delavcem. Kljub temu pa je radeška občina zagotovila, da je v tem tednu vsako gospodinjstvo v občin prejelo po dve maski.

»V času epidemije se tudi v Radečah soočamo z zahtevno nalogo kako zagotoviti dovolj zaščitne opreme. Tudi tokrat se kaže, da znamo stopiti skupaj in v tem tednu boste prejeli 2 kom zaščitnih mask na vsako gospodinjstvo. Vem, da ni veliko, vendar za najnujnejše opravke bo, obenem pa naj povem, da smo s strani države- Regijskega štaba CZ v soboto za Občinski štab CZ prejeli le 160 zaščitnih mask za celotno občino,« je na svoji Facebook strani zapisal Tomaž Režun.

Občina Radeče in in občinski štab civilne zaščite sta sicer pred dnevi v sodelovanju z JP Komunala Radeče izvedla preventivno dezinfekcijo javnih površin, kjer se najpogosteje v teh dneh zadržujejo prebivalci oziroma so te površine izpostavljene dotikom večjega števila oseb.

ROBERT GORJANC

Foto: FB