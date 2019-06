Dvigalo razdvaja, muzej za novo komisijo

V Pokrajinskem muzeju Celje so se ogorčeno odzvali na negativno mnenje, ki jim ga je za postavitev zunanjega dvigala na vzhodni strani Stare grofije izdal območni zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), in predstavili nadaljnje korake, da bi uresničili svojo namero.

Z dvigalom so v muzeju želeli invalidom in gibalno oviranim osebami omogočiti dostop do obstoječih muzejskih zbirk v Stari grofiji, prav tako tudi do nastajajočega razstavišča rimskih fresk, ki so jih našli med obnovo Muzejskega trga. Tako v lapidarij kot v zgornje muzejske prostore (na primer do znamenitega Celjskega stropa) vodijo le strme stopnice.

Za pojasnila, zakaj so Pokrajinskemu muzeju Celje izdali odklonilno mnenje za postavitev zunanjega dvigala, smo se obrnili na vodstvo območnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. »Za predlagan poseg na vzhodni fasadi Stare grofije ni mogoče izdati pozitivnega mnenja, saj bi bilo v nasprotju z varstvenim režimom, kar pomeni, da bi bilo nezakonito. Vse to pomeni, da je gradnja dvigala možna le znotraj stavbe,« je v pisnem odgovoru pojasnila Daniela Brišnik, vodja celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Pokrajinski muzej Celje in celjska območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine sta se tako znašla na dveh bregovih glede postavitve zunanjega dvigala.



