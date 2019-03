Dvojna napaka na žalskem odru

V dvorani doma II. Slovenskega tabora Žalec bo v nedelja ob 17ih predstava »Dvojna napaka«, ki je namenjena predvsem staršem mladih športnikov. Na svojevrsten humoren način bosta znanje in nasvete delila nekdanja vrhunska športnika, ki danes na športno pot usmerjata najmlajše.

Predstava Dvojna napaka se na poljuden in komičen način dotakne aktualnih vsebin in dilem, s katerimi se srečujejo starši mladih športnikov vseh športnih panog. Nekdanji profesionalni košarkar Miha Čmer in slovenski judoist s kopico izkušenj na področja borilnih športov Peter Bevc na humoren način podala odgovore na številna vprašanja, kot so na primer kdaj otroka vključiti v šport, kateri šport izbrati, kako intenzivni naj bodo treningi in podobno. »Dvojna napaka je hibrid med predstavo, muzikalom in predavanjem,« pravi Miha Čmer. Osnovo za pripravo predstave sta amaterska igralca črpala iz predavanja Petra Bevca.

Nekdanja aktivna športnika, ki se odlično znajdeta tudi na odrskih deskah pravita, da gledališče šele spoznavata. Kljub temu jima je že trikrat uspelo razprodati dvorano. Vabil jima tudi v prihodnje ne manjka. Prva naslednja postaja je Žalec, kjer bosta v Domu II. slovenskega tabora nastopila v nedeljo ob 18. uri.

LKK, foto: Dvojna napaka