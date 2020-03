E-knjige in drugo e-gradivo namesto klasičnih knjig

V času, ko je Osrednja knjižnica Celje zaradi koronavirusa zaprta za obiskovalce in ni mogoče dostopati do klasičnih knjig, je lahko dobra alternativa elektronsko gradivo, e-knjige in drugi viri. Ponudba v celjski knjižnici je zelo bogata.

“Osrednja knjižnica Celje je zagotovo ena izmed tistih ustanov, ki to omogoča, saj imamo bogato elektronsko knjižnico. Gre za več kot 1300 elektronskih knjig z Biblosa in številnih podatkov baz podatkov z različnih področij, gospodarstva, zdravstva, prava itn. Zajetna je tudi zbirka knjig v angleščini, ki jih je več kot 40 tisoč, tako s področja leposlovja kot drugih strokovnih ved”, je povedala Polonca Bajc Napret, predstavnica za Odnose z javnostmi v Osrednji knjižnici Celje.

Do elektronskih baz lahko uporabniki dostopajo preko spletne strani Osrednje knjižnice Celje. Kot je povedala Lea Očko, namestnica vodje strokovnih služb in zadolžena za elektronsko knjižnico, so zaradi nastalih razmer vsem članom omogočili dostop do knjižnice, tudi tistim, ki jim je potekla članarina ali imajo dolg.

“Potrebujejo le številko članske izkaznice in geslo za mojo knjižnico, s katerima lahko neomejeno uporabljajo vs storitve e-knjižnice. izpostavila bi še možnost spletnega vpisa v knjižnici, s čimer lahko tudi tisti, ki še niso naši člani, pridobijo dostop do vsebin.

Uporabniki lahko ob težavah pri uporabi elektronskega gradiva pokličejo na telefonsko številko 03 426 17 14, vsak dan delovnik od 9. do 17. ure.

Zaradi razmer podaljšan rok izposojenega gradiva, brez strošov zamudnin

Tako kot vse kulturne ustanove v Celju je zaradi ukrepov za preprečeanje širitve koronavirusa že dober teden zaprta tudi Osrednja knjižnica Celje. Uporabnike knjižnice ob tem prav gotovo zanima, kako je z gradivom, ki ga do zaprtja knjižnice niso uspeli vrniti.

“Še isti dan, ko smo zaradi razmer morali zapreti knjižnico, smo vsem našim članom, ki imajo izposojeno gradivo, naročeno ali rezervirano, to podaljšali najmanj do 1. aprila”, je še pojasnila Polonca Bajc Napret.

Za ta čas uporabniki ne bodo imeli nobenih stroškov, kar pomeni da ne bo zamudnin in stroškov z neprevzetim gradivom, ki ga marsikdo do zaprtja knjižnice ni uspel dvigniti.

Uporabnike tudi zanima, ali bodo po ponovnem odprtju knjižnice lahko dobili gradivo, ki so ga že rezervirali? “Seved, bodo lahko. Ko znova odpremo knjižnico za obiskovalce, bo ta delovala naprej na ustaljen način in bodo uporabniki lahko prejeli svoje naročeno in rezervirano gradivo ter ne bodo imeli nobenih zamudnin in drugih stroškov.

Sicer pa podrobnejše informacija lahko uporabniki najdejo na spletnih straneh in Facebooku Osrednje knjižnice Celje.

ROBERT GORJANC

Foto: Andraž Purg – GrupA