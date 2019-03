Edina, a premajhna za sežig vseh odpadkov v Sloveniji

Toplarna Celje, ki v okviru večstopenjskega procesa predstavlja zadnjo etapo v sistemu celovitega ravnanja za odpadki, je še vedno edina sežigalnica odpadkov v Sloveniji oziroma naprava urejena po vseh najsodobnejših tehnoloških standardih za termično obdelavo odpadkov. Glede na to, da lahko celjska toplarna v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem termično obdela le nekaj več kot 11 odstotkov vseh odpadkov proizvedenih v Sloveniji, bi v državi nujno potrebovali še kakšen tovrsten objekt, zlasti ob dejstvu, da v svetu cene za sežig odpadkov močno rastejo.

A takšne sežigalnice, ki je okoljsko in finančno zelo zahteven projekt, zaenkrat v Sloveniji ni na vidiku. Celjska toplarna, ki letos obeležuje deset let od poskusnega obratovanja, v sedanjih dimenzijah in ob upoštevanju strogih okoljskih predpisov povečanega obsega delovanja ne more uresničiti.

Da je Toplarna Celje, s katero upravlja javno podjetje Energetika Celje, še vedno edini tovrstni objekt v Sloveniji tudi po desetih letih, gre pripisati temu, da je celjska občina v mestu uspela uveljaviti koncept celovitega ravnanja z odpadki. Prav tako je uspela prepričati lokalno prebivalstvo, da je z ustrezno in varno tehnologijo mogoče v lokalno okolje umestiti objekt za termično obdelavo odpadkov, do katerih so sicer v javnosti še vedno tudi odpori, zaradi nepoznavanja in napačnih pristopov pri snovanju projekta.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA