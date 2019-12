Edina policistka, ki ne kaznuje

»Svoje delo jemljem skrajno resno. To ni samo moje delo, je moje poslanstvo,« je bilo prvo, kar nam je dejala Pika. Simpatična, strokovna, dosledna in v kolektivu ter javnosti cenjena. Z njo smo se srečali na Policijski upravi Celje, kjer je pred tem imela sestanek. Prišla je s kupom fotografij, ki nam jih je pokazala, in razložila, kje vse je že bila. Njen urnik je pester, skoraj ves čas je na terenu. Med ljudmi. Zato jo imajo tudi zelo radi.

Celoten članek je objavljen v tiskani izdaji Novega tednika.

V policijske vrste je stopila pred nekaj leti. Pravi, da je v ta poklic zaljubljena že od otroštva. Njen službeni partner je Leon, torej prav tako policist. »Komaj čakava tudi koncert Policijskega orkestra, ki bo 16. januarja v športni dvorani Gimnazije Celje Center, kjer se bova tudi malo zavrtela. Gre za humanitarni koncert orkestra z Alenko Godec, sredstva pa bodo namenjena Humanitarnemu društvu Enostavno pomagam,« pravi Pika.

In spomni tudi na koncert Policijskega orkestra v Ljubljani, ki bo dan prej, torej 15. januarja. Takoj tudi pohvali vse, ki so dobili vstopnice za ta koncert. »V tem primeru je šlo namreč za preventivno akcijo, ki je trajala decembra. Med vozniki, za katere smo med nadzorom prometa ugotovili, da niso vozili pod vplivom alkohola, smo izžrebali dobitnike vstopnic za koncert v Ljubljani. Varnost v prometu je na prvem mestu in na vse, ki se zavedajo, da alkohol in volan ne gresta skupaj, sem res ponosna,« je dejala.

Na vprašanje, ali kdaj spije kakšen kozarček, je odgovorila, da ne. »Kozarca pa res ne spijem. Tisto, kar je v njem, pa, vendar alkohola ne uživam. Če grem s prijateljicami na kakšen ›žur‹, vedno poskrbimo za to, da vozi tista, ki ne uživa alkohola. Tako se vedno vrnemo varno domov v objem svojih najdražjih. Vesela sem tudi, ker opažam, da tudi mladi vedno bolj skrbijo za varne prevoze z zabav,« je dodala.

“Tudi za novoletne praznike bom dežurna. Na terenu bom skrbela, da ne bo veliko pokanja s petardami. Ljudje se morajo zavedati, da je to nevarno in tudi moteče za ljudi in živali. Zato svetujem, naj ne uporabljajo pirotehničnih izdelkov, namesto tega naj jih prinesejo na policijo, jaz pa bom poskrbela za varno uničenje,« nam je še pojasnila.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pikin osebni arhiv