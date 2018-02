Eksperimenti navdušili več kot tisoč otrok

Citycenter Celje je že tretjič pripravil Laboratorij otroške vedoželjnosti.

Predšolski in osnovnošolski otroci so v družbi dr. Pipete, Centra eksperimentov Maribor, e-Hiše, novogoriške hiše poskusov, Inštituta Jožefa Stefana, Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo Celje, Srednje šole Črnomelj, pedagoške fakultete v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Tehniškim muzejem Slovenije ter Mihe Zorca, avtorja in prevajalca knjig s področja poljudne znanosti in tehnike, spoznali številne zabavne in poučne naravoslovne poskuse. Osnovni namen, da bi otroke navdušili za znanost, je dosežen. Zadovoljni so tudi njihovi učitelji in starši.

Več kot tisoč otrok iz vrtcev in osnovnih šol širše celjske regije je pretekli teden sodelovalo pri številnih zanimivih eksperimentih, ki so jih organizatorji pripravili pod vodstvom strokovnjakov s področja kemije in fizike. Potovali so skozi virtualni svet, v čarobni svet kemije, preizkusili fakirjev in vrteči stol, s kolesom proizvedli električno energijo, se zazrli skozi neskončno okno in v da Vincijev most, sodelovali v kuhinjskih eksperimentih, obiskal jih je tudi robot Nao. Zanimive in poučne delavnice so ponudile otrokom možnost aktivnega sodelovanja, mnoge sestavine pa so bile iz čisto vsakdanjega življenja: baloni, voda, mleko, barve …

SD

Dr. Pipeta in dr. Epruveta pripravljata kuhinjske eksperimente, ki otroke najbolj navdušijo, saj jih lahko izvajajo s starši tudi doma.