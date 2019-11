Elektrarnam na Paškem Kozjaku so naklonjeni

Kot je znano, je med načrti za nove vetrne elektrarne, tudi ureditev njihovega polja na Paškem Kozjaku. Občinski svetniki Dobrne, ki jim je bil projekt predstavljen, so bili na svoji včerajšnji seji, nad njim navdušeni. Projekt na Paškem Kozjaku so jim predstavili predstavniki Dravskih elektrarn, ki so investitor.

Ministrstvo za okolje in prostor je namreč za omenjeno polje objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta. Med njeno objavo, lahko javnost posreduje svoje predloge in pripombe. Projekt umeščanja projekta v državni prostorski načrt je zdaj že v zaključnem delu. Gradbeno dovoljenje bo lahko pridobljeno v obdobju od treh do petih let, saj je slovenska zakonodaja stroga. Med dajalci soglasij so tudi občine.

Polje vetrnih elektrarn na Paškem Kozjaku je predvideno na oddaljenem območju, na tromeji treh občin. Kot je načrtovano, naj bi bila po ena vetrna elektrarna na ozemlju občin Dobrna in Mislinja ter dve v občini Vitanje.

Foto: Pixabay