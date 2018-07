Elektrikar vzdrževalec (m/ž) (Žalec)

Kratek opis del: pregledovanje in odpravljanje okvar na napravah ter preprečevanje nastanka hujših okvar, vzdrževanje električnih strojev, elektromehanskih naprav in inštalacij, izvajanje preventivnega vzdrževanja in pregledov stanja za preprečevanje večjih okvar in zastojev v proizvodnji, sodelovanje pri vseh vzdrževalnih delih, ki so nujna za nemoten potek tehnološkega procesa … Omco Metals Slovenia, d. o. o., Cesta žalskega tabora 10, 3310 Žalec. Prijave zbiramo do 31. 7. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.