Opis del in nalog: programiranje tehtalnih terminalov in industrijskih krmilnikov, nadgradnja obstoječih tehtalnih sistemov, priprava tiskanih vezij, izdelava elektronačrtov in druge tehnične dokumentacije, vzdrževanje in vezanje elektro omar, odpravljanje elektronskih okvar na tehtalnih sistemih.. Alba, d. o. o., Celjska cesta 41, 3212 Vojnik. Prijave zbiramo do 6. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.