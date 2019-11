Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. Delo je zanimivo in strokovno zahtevno. Poteka v usklajenem, mladem in izkušenem kolektivu. Nudimo možnost strokovnega napredovanja, pridobivanja novih znanj in redno plačilo. Prijave s priloženim življenjepisom in referencami pošljite izključno v elektronski obliki. Dat – Con, d. o. o., Cvetlična ulica 52, 3313 Polzela. Prijave zbiramo do 18. 12. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.