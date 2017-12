Od danes so naprodaj vinjete za leto 2018. Kot vsako leto se tudi letos spreminja barva vinjete, ne pa tudi cena.

Na voljo je devet različnih vinjet kovinsko modre barve, in sicer letna, mesečna in tedenska za osebna in kombinirana vozila, ter letna, polletna in tedenska za motorna kolesa.

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15 evrov. Za kombinirana vozila letna vinjeta še naprej stane 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov. Za motorna kolesa je cena letne vinjete 55 evrov, mesečne 30 ter tedenske 7,5 evra.

Prodaja vinjet z letnico 2017 je bila v obdobju prvih desetih mesecev letos boljša od lanske v enakem obdobju, in sicer pri vseh vrstah vinjet, z izjemo pri tedenskih za motorna kolesa. Vinjet za osebna vozila je družba DARS prodala 5 odstotkov več kot preteklo leto, in sicer slabih 816 tisoč, mesečnih 8 odstotkov več, in sicer dobrih 371 tisoč.

Nadzor nad obvezno uporabo vinjet na naših avtocestah in hitrih cestah opravljajo cestninski nadzorniki družbe DARS. V obdobju prvih desetih mesecev letošnjega leta so izdali 50600 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet, kar je v povprečju nekaj več kot 1000 vsak teden. Ta številka sicer bistveno ne odstopa od izdanih nalogov preteklega leta. Višina predpisane globe je od 300 do 800 evrov, globe pa niso prihodek družbe DARS, temveč se v celoti stekajo v državni proračun.

Globa je sicer predvidena tudi za nepravilno uporabo vinjete, zato je pri namestitvi treba upoštevati navodila, napisana na hrbtni strani vinjete.

EP

Foto: DARS