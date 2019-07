Eni urejajo klet, drugi načrtujejo prizidek

Ko se začnejo počitnice, se v šolah in vrtcih lotijo obnov in vzdrževanja prostorov.

Večjih del so se lotili na Gimnaziji Celje – Center, kjer prenavljajo svoje kletne prostore, ki bodo po hidroizolaciji temeljev in z novim tlakovanjem dobili prijaznejšo podobo in novo uporabnost. Ob tem bodo dijaki veseli še en pridobitve, in sicer terase za šolo, ki bo ne samo prostor za druženje med odmorom, pač pa tudi prizorišče za kak kulturni dogodek. 100 tisoč evrov vredno naložbo večinoma financira šola, približno tretjino denarja pa je prispevalo ministrstvo za izobraževanje.

V Šolskem centru Celje so v preteklih letih prenovili sanitarije in inštalacije, postopoma menjujejo okna na osrednji stavbi centra. Ministrstvo je za investicijsko vzdrževanje namenilo 80 tisoč evrov. Za jesen ima Šolski center Celje v načrtu večji projekt, to je gradnjo prizidka, ki bi prostorsko razbremenil šolo, saj je ta zelo zapolnjena. Naložba naj bi bila vredna nekaj več kot milijon evrov, od tega bo večino denarja prispeval Šolski center Celje. V 800 kvadratnih metrov velikem prizidku bi bili spodaj prostori za fitnes, zgoraj pa tri specializirane učilnice.

TC, foto: SHERPA