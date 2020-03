Epidemija povzroča tudi duševno stisko. Kam poklicati?

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik v času epidemije zagotavljajo brezplačno telefonsko psihološko pomoč za ljudi v stiski.

»Aktualno dogajanje ob epidemiji ima velik vpliv na naše življenje in na vsakodnevne aktivnosti, med drugim tudi neugodno vpliva na naše psihično počutje. Pogosto se v takšnih situacijah odzovemo s pretirano zaskrbljenostjo, strahom, potrtostjo, žalostjo, razdražljivostjo, jezo. Pojavijo se lahko občutja osamljenosti in stopnjevanje psihične stiske. Pri tem včasih potrebujemo tudi strokovno pomoč,« pravijo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

»V primeru, da pri sebi ali pri svojih bližnjih opažate znake povečane psihične stiske, ki jo s težavo obvladujete, nas lahko vsak delavnik med 8. in 14. uro pokličete na telefonsko številko 051 337 658. Za pogovor vam bo na voljo klinični psiholog. Če pa potrebujete nasvet v zvezi z zagotavljanjem pomoči s področja socialnega varstva ali ste se zaradi aktualnih težav znašli v socialni stiski, pokličite številko 03 7800 191 ali 051 652 519,« še dodajajo.

Tudi na Centru za socialno delo Celje, enotah Celje, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice, Šentjur in Laško, občani lahko dobijo psihosocialno pomoč, ki obsega razbremenilne pogovore, svetovanje, krepitev moči, opolnomočenje, zagovorništvo in pogovore, ki so usmerjeni v preprečevanje socialne izključnosti.

V Večgeneracijskem centru Celje, ki deluje v okviru Javnega zavoda Socia, so prav tako uredili psihosocialno podporo, ki je možna po elektronski pošti, telefonu ali skypu. Psihologinja in logoterapevtka je na voljo na telefonski številki 031 350 344 vsak dan med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro. Pokliče lahko vsak, ki se znajde v stiski.

V okviru prve socialne pomoči nudijo informacije o oblikah pomoči v regiji, na centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starejšim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski …

Telefonske številke:

Enota Celje 03 425 63 00

Enota Šmarje 03 81 81 650 in 070 876 321.

Enota Šentjur 03 746 25 20

Enota Laško 03 734 31 00

Enota Slovenske Konjice 03 758 08 98

ponedeljek, torek, četrtek: od 8.00 do 15.00,

sreda od 8.00 do 17.00,

petek od 8.00 do 13.00.

SIMONA ŠOLINIČ