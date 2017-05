Esej, prvi maturitetni preizkus

Učenci šestih in devetih razredov osnovnih šol so danes pisali preizkus znanja slovenščine, dijaki četrtih letnikov slovenskih gimnazij pa prvi letošnji maturitetni preizkus, in sicer esej iz slovenščine. Če pri osnovnošolcih tovrstni preizkusi ne vplivajo na oceno pri predmetu, pa je drugače za maturante, saj so rezultati pomembni pri vpisu na fakultete.

K prvemu delu maturitetnega izpita iz maternega jezika se je prijavilo skoraj 7 tisoč kandidatov, drugi del bo na vrsti konec maja. Letošnji tematski sklop Človek v kolesju sistema je obsegal besedili Vladimirja Bartola Alamut in Aldousa Huxleya Krasni novi svet. Dijaki so lahko izbrali razpravljalni ali razlagalni esej in imeli zanj na voljo 120 minut. Nanj so se pripravljali že od jeseni, pravi Tatjana Ravničan Ganzitti, tajnica splošne mature na Gimnaziji Celje – Center in profesorica matematike.

In kako so dijaki doživeli današnji preizkus? Tjaša Kojc pravi, da z jeziki nima težav in da ji je dobro šlo.

Adrijana Kampuš je bila prav tako zadovoljna po končanem pisanju eseja.

Konec maja oziroma v začetku junija bodo na vrsti še pisni izpiti iz tujih jezikov, matematike in izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo na šolah med 15. in 22. junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni v ponedeljek, 10. julija.

TC