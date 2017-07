Etno Pivo in cvetje: spomin na čas, ko je trg postal mesto

Pomemben delež pri vsebinski zasnovi festivala Pivo in cvetje ima vsako leto tudi etnološki program. Ta je namenjen ohranjanju in obujanju zgodovinske dediščine, za kar s prireditvijo Iz vasi v mesto že 16 let skrbi etno odbor pri Zvezi društev Možnar.

Prireditev je posvečena enemu od pomembnih jubilejev, ki jih letos zaznamuje Laško in sicer 90-letnici pridobitve mestnih pravice. Prav v tem času, leta 1927, je kralj Aleksander I. Karadjordjevič izdal dekret, s katerim je Laško razglasil za mesto. Duh tistega časa in meščanskega življenja, ko je Laško bilo del Dravske Banovine v okviru Kraljevine Jugoslavije, člani društva Zveze Možnar prikazujejo na Valvasorjevem trgu. Kako, o tem Ivan Medved, predsednik Zveze društev Možnar:

Zagotoviti garderobo in ostale predmete, ki odzvanjajo duh tistega časa je za organizatorja etno program bil velik zalogaj in izziv:

Na prireditvi Iz vasi v mesto Laško 1927 bo, vključno z nedeljsko povorko, v štirih dneh sodelovalo od 70 do 100 ljudi.

ROBERT GORJANC

Foto: pivo-cvetje.si