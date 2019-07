Eva Šuster in njeni spomini na reko

Akademska slikarka Eva Šuster se v Savinovem salonu v Žalcu predstavlja z razstavo Spomin reke in njeni obrazi, ki je preplet grafike, slik in poezije. Rdeča nit ustvarjanja je voda, saj je umetnica otroštvo preživela ob Savinji, posebnem kotičku, ki še toliko let kasneje močno vpliva na njen spomin.

Eva Šuster reko povezuje z življenjem in s smrtjo. Kot je zapisal kustos razstave Robert Simonišek, njena dela vzbujajo občutek fluidnosti, kakršno v naravi najbolj pooseblja reka, na katero se nasloni v predstavljenem ciklu in ki je hkrati univerzalna prispodoba človekove minljivosti. »V mojih kasnejših delih se pojavi kamen. Zanimalo me je namreč nasprotje med kamnom in reko, življenjem in človekom. Če reka simbolizira življenje, je človek kamen. Ves čas te nekaj oblikuje in spreminjaš obliko.«

Že od majhnih nog se je želela vpisati na likovno akademijo, saj jo bila z likovnim ustvarjanjem povezana že od otroških let. Poezija je v ta ustvarjalni svet stopila zadnja leta.

