Evakuirali logistični center v Arji vasi

Danes, nekaj minut po 14. uri, se je v Arji vasi sprožil požarni javljalnik v logističnem centru podjetja Lidl. Gasilci so stavbo evakuirali, požara sicer k sreči ni bilo. Prišlo pa je do napake na hidrantnem omrežju.

“Po prejemu informacije o dogodku je regijski center za obveščanje Celje aktiviral Prostovoljna gasilska društva Ložnica pri Žalcu, Arja vas in Žalec. Skupno je v intervenciji sodelovalo 30 gasilcev s sedmimi gasilskimi vozili. Gasilci so objekt pregledali in ugotovili, da je prišlo do napake na hidrantnem omrežju,” so sporočili iz Gasilske zveze Žalec.

SŠol

Foto: Gasilska zveza Žalec