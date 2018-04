Evakuirani stanovalci že na varnem

Včeraj, nekaj minut pred 20. uro, je v industrijskem obratu stare Železarne Štore – Valji na Železarski cesti v Štorah zaradi okvare na talilni peči prišlo do nekontroliranega uhajanja taline. Ker je obstajala velika možnost eksplozije, so gasilci in policisti evakuirali prebivalce iz okoliških stanovanjskih objektov v premeru 500 metrov.

V peči naj bi bilo kar 30 ton taline, vendar se k sreči ni razlila vsa. Če bi se, bi to lahko bila izjemno velika nevarnost.

Govori direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik.

Iz podjetja Valji d.o.o. so sporočili, da je v nesreči nastala večja gmotna škoda, vendar o višini škode zaenkrat ne poročajo. Ta naj bi bilo znana naslednji teden.

Talina je sicer prišla v stik z vodo, kar je v okolico spustilo paro, talina pa je ostala v za to prirejeni lovilni posodi pod pečjo, so sporočili iz podjetja.

»Sreča v nesreči je bila, da nihče od zaposlenih oziroma vpletenih ni bil poškodovan. Pri izrednem dogodku je prišlo do izliva določene količine taline, zaposleni in varnostne službe pa so ustrezno reagirali ter preprečili človeške poškodbe in še večjo materialno škodo,« poudarjajo v podjetju. V nekoliko zmanjšanjem tempu bodo poslovali naprej do odprave napak.

»Ob tem bi se radi zahvalili vsem angažiranim gasilskim enotam, enotam policije. Podjetje in uprava pa bi se rada še posebej opravičila prebivalcem Štor za neljubi dogodek ter z njim povezanim vznemirjanjem,« še dodajajo v podjetju.

Na kraju je bilo 43 gasilcev, poleg desetih poklicnih gasilcev, še gasilci iz prostovoljnih društev Štore, Prožinska vas in Svetina. Poleg stanovalcev so evakuirali še 22 zaposlenih.

Na kraju so takoj z vodstvom podjetja in občine Štore določili nadaljnje ukrepe. Zato so pri evakuaciji pomagali tudi ostali gasilci iz celotne Gasilske zveze Celje, ki so z vozili za prevoz moštva prevažali evakuirane osebe na začasno varno lokacijo. Gasilci so skupaj z zaposlenimi nadzorovali ohlajevanje taline do normalizacije razmer.

SŠ, Foto s terena Martin Pučko,

naslovna fotografija: SHERPA