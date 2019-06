Fant priplaval do obale, potem pa umrl

Policijska postaja Celje je posredovala nekaj več podrobnosti o včerajšnjem tragičnem dogodku na Velenjskem jezeru, v katerem je utonil 22-letni fant, doma z območja Mozirje.

Fant je nekaj čez polnoč odšel na kopanje v Velenjsko jezero skupaj s štirimi prijatelji. Skupina je nameravala zaplavati do igral, ki so nedaleč od obale. 22-letnik se je premislil in se vrnil do obale, pri čemer je z njim plaval fant iz skupine. Ko je varno prispel na obalo jezera se je fant, ki je z njim priplaval do obale, vrnil k ostalim prijateljem, ki so bili pri vodnih igralih.

Ko so se čez nekaj časa vrnili na obalo, so opazili, da 22-letnika ni in so ga začeli iskati ter o tem obvestili policijo. Na kraj so takoj odšli policisti, gasilci s čolnom in potapljač ter začeli z iskanjem. Potapljač je pogrešanega 22-letnika našel mrtvega v vodi blizu obale. Na podlagi zbranih obvestil je tuja krivda za smrt 22-letnega fanta izključena.

