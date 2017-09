Fant z zlatimi prsti se vrača k svojim dekletom

»Že več kot deset let po vsaki reprezentančni akciji prihaja domov na Ponikvo povsem utrujen. Prsti so zatečeni. Dva meseca je gnetel tiste stroje. Železne mišice. Nikoli se ne izpostavlja, nikoli ne daje izjav, ni posebno zgovoren, je skromen in tih. Njegova soba z masažno mizo med prvenstvom velja za spovednico, kjer ostanejo skrite najgloblje težave igralcev. Košarkarji ga imajo radi. V teh letih se je večkrat zamenjal strokovni štab, on je ostal. Zakaj? Ker so si ga želeli košarkarji. Zdaj so se prsti (končno) pozlatili,« je o fizioterapevtu slovenske košarkarske reprezentance na družabnem omrežju zapisal Gašper Andrinek. Težko bi bolj zadel.

»Po pravici povedano sem šele včeraj na avtobusu z letališča do Kongresnega trga dojel, kaj smo dosegli. Zadnjih pet dni smo bili vsi v nekem izrednem psihološkem stanju, ko so bili živci napeti do konca, čustva so bila na vrhuncu,« je ob prihodu domov na Ponikvo povedal Gregor. S KK Šentjur je sodeloval od leta 2004, z dobrim delom pa si je prislužil trenerjevo priporočilo glavnemu fizioterapevtu slovenskih selekcij. Leta 2006 so ga kot pomožnega fizioterapevta povabili na članske priprave na Roglo. »Odtlej sem del ekipe,« pravi sogovornik.

Fizioterapevti imajo največ dela v kratkih premorih med tekmami. »Takrat živiš kot v milnem mehurčku, ves tvoj svet se zoži na pot med hotelom, avtobusom in dvorano. Hotelska soba, ki je prirejena za fizioterapijo, je tudi prostor, kjer se fantje sprostijo. V dveh mesecih se v vsaki skupini nabere veliko stvari. Jaz sem tisti, ki jih lahko v miru posluša.«

O tokratni izkušnji Gregor Zdolšek pravi:

