Fantastični Ferlin za nepozabni krstni nastop Ocvirka

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 3. krogu lige prvakov gostili nemški Flensburg in prišli do prve zmage v letošnji evropski sezoni. Rezultat je bil 23:20.

Po zaslugi odličnega vratarja Klemna Ferlina, ki je obranil kar 47 odstotkov strelov, enkrat pa tudi zadel, so celjski rokometaši v zadnjih desetih minutah uspeli zlomiti Nemce. Novi trener Celjanov Tomaž Ocvirk je tako na klopi slovenskih prvakov debitiral z zmago. Pri gostiteljih sta med strelci s petimi oziroma štirimi goli izstopala Jaka Malus in David Razgor. Pri Nemcih sta po štiri gole dala Holger Glandorf in Rasmus Lauge Schmidt. V četrtem krogu bodo Celjani 6. oktobra gostovali pri Pick Szegedu.

DŠ

Foto: RK CPL