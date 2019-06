Festival Celjski grad tudi letos z vrhunskimi dogodki

Po lanskem dobrem obisku dogodkov, združenih v festival Celjski grad, so se organizatorji odločili, da tudi v letošnjem letu pripravijo zanimiv preplet glasbene in glasbeno gledališke produkcije. 2. festival Celjski grad bo med 15. junijem in 5. julijem ponudil zanimive in raznolike vsebine .

Mestna občina Celje, Zavod Celeia Celje in Hiša kulture Celje so tudi za letošnje poletje pripravili bogat festivalski program, ki bo popestril poletje v knežjem mestu. Vsi dogodki festivala so na enem najlepših prizorišč na prostem v Sloveniji na Starem gradu Celje. Trije glasbeni dogodki bodo na velikem odru. “To bodo koncert Gibonnija, Lada Leskovarja in muzikal Veronika Deseniška,” je povedal predstavnik Hiše kulture Celje Miha Firšt.

Letošnja novost je mali oder, kjer bodo s pomočjo novih tehnologij v objemu grajskih zidov poskušali pričarati prav posebno vzdušje. Tam bodo gostili štiri manjše koncerte. Na Starem gradu Celje bodo nastopili Nana Milčinski, Siddharta, ruski akademski orkester ljudskih inšrumentov, Katalena in Vesna Pisarovič.

Ker je dogajanje izven mestnega središča, so organizatorji uredili avtobusne prevoze s Cele busom. V Hiši kulture Celje so še posebej ponosni, da bodo obiskovalcem že četrto sezono zapored lahko ponudili muzikal Veronika Deseniška, ki je do sedaj na Stari grad pripeljal že 20 tisoč obiskovalcev.

BGO