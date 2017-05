Festival vina in čokolade v tretje še boljši

Festival vina in čokolade je v večnamenski športni dvorani Podčetrtek danes združil ponudbo 30 vinarjev, 20 čokoladnic in številnih drugih domačih ponudnikov. Dopoldanski program so prilagodili predvsem družinam. Tako so otroci lahko ustvarjali na različnih delavnicah, se zabavali skupaj z Damjano Golavšek in se pomerili na pravi plezalni steni.

Uradno odprtje so točno opoldne popestrili šmarski godbeniki. V nadaljevanju so se na odru zvrstili še pihalni in harmonikarski orkester GŠ Rogaška Slatina, kuharski mojster Gorazd Potočnik, Jernej Dirnbek, Nina Pušlar in skupina Šani Šeni. Organizatorji pričakujejo okrog štiri tisoč obiskovalcev. Matija Jagrič iz hiše vin Emino:

