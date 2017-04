V občini Žalec imajo za letošnjo sezono veliko načrtov za popestritev dogajanja v mestu in pri fontani piva. Z dogodki, ki bodo imeli rdečo nit »zeleno zlato«, želijo v občini nadgraditi turistično ponudbo ter privabiti številne domače in tuje turiste.

Vse dogodke in prireditve v občini bo Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec združil v festival Zeleno zlato. Z dogodki bodo v občini začeli že maja in bodo trajali vse do oktobra, ko bo fontana spet zaprla svoje pipe. Vodja programa turizem na ZKŠT Žalec Sabina Palir:

Dodatna ponudba doživetja pri fontani bo Kuhna pri Fontani, ki jo bodo v Žalcu pripravili enkrat mesečno. Kuhna bo predvsem priložnost za predstavitev lokalnih ponudnikov hrane, z rdečo nitjo »Zeleno zlato«, pojasnjuje Palirjeva:

Žalec tako zaokrožuje celostno turistično podobo mesta z rdečo nitjo Zeleno zlato. Sicer načrtov in idej v Žalcu ne manjka. Velikopotezni načrt je tudi prenova Hmezadove stavbe, za katero občina še išče investitorja. Vsekakor pa bodo vsi načrti usmerjeni v cilj, da Fontana Zeleno zlato postane paradni konj turistične ponudbe v Savinjski dolini in letos v občino privabi 100 000 obiskovalcev ter tako Žalec uvrsti med pet najbolj obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji.

EP

Foto: EP