Filatelistična dediščina Celja

V Pokrajinskem muzeju Celje je v dvorani Barbare Celjske na ogled razstava, ki prvič prikazuje filatelistično zgodovino knežjega mesta. Muzej jo je pripravil v sodelovanju s Filatelističnim in numizmatičnim klubom Celje.

Vsebina razstavljenega filatelističnega gradiva je neposredno ali posredno povezana s Celjem. Ker so ustvarjalci razstave želeli zajeti širši zgodovinski okvir, so predstavljene tudi prve znamke držav, katerih del je nekoč bilo Celje. O namenu razstave kustos Pokrajinskega muzeja Celje Damir Žerič pravi.

Prva prava »celjska« znamka je bila izdana leta 2006. Na njej je upodobljen Celjski strop. Naslednja »celjska« znamka je bila izdana ob šeststoletnici kronanja Barbare Celjske. Takrat je Banka Slovenije izdala spominski kovanec za dva evra. A celjski motivi so bili na znamkah ujeti že veliko prej.

Pri sooblikovanju razstave so v okviru filatelističnih krožkov pomagali učenci II. osnovne šole in Osnovne šole Frana Kranjca. Razstava bo na ogled do sredine septembra.

BGO