Pričakujemo poznavanje dela s področja zdravstvenih storitev/fizioterapije, strokovna znanja s področja anatomije in fiziologije lokomotornega sistema, strokovna znanja s področja masaže, aktivno znanje slovenskega jezika, osnovno znanje dveh tujih jezikov, pet let delovnih izkušenj, vozniški izpit B-kategorije. Rimske terme, Terme Resort, d., o., o., Toplice 10, 3272 Rimske Toplice. Prijave zbiramo do 10. 7. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.