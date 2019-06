Fokusirani na kritiko družbe

Festival Celje FOKUS 2019 bo zaznamoval ta konec tedna v Celju, kjer pričakujejo uveljavljene domače in tuje fotografe. Osrednji del festivala bo letos dvodnevni mednarodni simpozij, kjer bodo razpravljali o odnosu, ki ga ima sodobna družba do fotografije. Festival ponuja še tri kakovostne samostojne in skupinske fotografske razstave, predstavitve in srečanja.

Celje FOKUS že 12 let pripravlja Zavod FOKUS in poudarja pomen kreativne avtorske fotografije, letošnja tema so vsakdanje banalnosti.

Celje FOKUS s festivalom povezuje raznolika celjska prizorišča in razstavišča ter prinaša druženje fotografov različnih generacij. Letos bodo fotoknjigo Razglednice iz Slovenije denimo premierno predstavili fotografi lokalnega kolektiva Fotosfera. Na razglednice so ujeli vsakdanje motive slovenskega urbanega in podeželskega okolja.

Na festivalu, ki prinaša paleto razmislekov in podob, sodelujejo tako fotografi iz prakse, kot strokovnjaki, ki se s fotografijo ukvarjajo teoretično. Med drugim bo denimo na ogled večni koledar, v katerem fotograf Borut Krajnc ponuja družbeno kritični pogled na volilno kampanjo predsednika republike Boruta Pahorja.

BGO