Formula uspeha v turizmu: povezovanje in sodelovanje

Povezovanje in sodelovanje je nujno za uspešen turistični razvoj in temu je bil namenjen tudi današnji dogodek My Laško v kulturnem centru. Na njem so se pod okriljem Stika Laško zbrali predstavniki občine, ponudniki in drugi, ki oblikujejo turistični razvoj v občini.

Na dogodku so se tako udeleženci lahko seznanili s turistično strategijo občine, novo blagovno znamko Laško, zeleno shemo slovenskega turizma, uveljavljanjem sistema izposoje koles Kolesce, primeri dobre prakse na turistični kmetiji ter turističnimi produkti v občini. Župan Občine Laško Franc Zdolšek je poudaril, da so takšna srečanja, podobno je bilo že lani, zelo dobrodošla, o čemer priča tudi odziv udeležencev.

Janja Urankar Berčon, direktorica Stika Laško, je predstavila novo blagovno znamko Laško, spregovorila o turistični strategiji ter tudi sama poudarila pomen druženja in povezovanja turističnih igralcev v občini. Še posebej pa tudi seznanjenost prodajnih služb, receptorjev in drugih v obeh termah, kot nosilnih ponudnikov, z vsem kar je na turističnem področju na voljo obiskovalcem Laškega.

Na dogodku so predstavili tudi etični kodeks v turizmu.

ROBERT GORJANC

Foto: RG