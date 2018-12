FOTO: Že vstopili v novo leto!

Za zabavo poskrbeli Marvini ter Vlado Kreslin in Mali bogovi

V Laškem že tradicionalno slovo od starega leta in vstop v novo opravijo nekoliko prej kot drugod. Svoje silvestrovo so tako imeli že sinoči, na običajnem prizorišču, pred občinsko stavbo.

Za zabavo so poskrbeli domača zasedba Marvin in glavni gostje večera, Vlado Kreslin in Mali bogovi. Novoletno poslanico je množici obiskovalcev, ki je napolnila občinsko dvorišče, namenil župan Franc Zdolšek.

Zadnji dan v koledarskem letu v Laškem običajno slovo od starega jemljejo v domačem krogu ali na silvestrovanjih v zdravilišču.

Z današnjim koncertom elektronske glasbe Migetalnice pa so bo končal glasbeno koncertni del enomesečnega prazničnega dogajanja v Laškem, še nekaj dni pa bodo obiskovalci lahko uživali na drsališču pri kulturnem domu.

RG

Foto: JAKA TERŠEK